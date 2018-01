La chanteuse France Gall est décédée

La chanteuse France Gall, 70 ans, est morte dimanche matin, a annoncé à l'AFP sa chargée de communication Geneviève Salama.



"Il y a des mots qu'on ne voudrait jamais prononcer. France Gall a rejoint le Paradis blanc le 7 Janvier, après avoir défié depuis 2 ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer", indique-t-elle dans un communiqué.



L'inoubliable interprète de "Poupée de cire, poupée de son" était hospitalisée depuis mi-décembre à l'Hôpital américain de Neuilly, à côté de Paris, officiellement pour une infection sévère.



La chanteuse avait eu un cancer du sein un an après le décès subit de son époux Michel Berger en 1992 à 44 ans, d'un infarctus.



France Gall s'était retirée de la scène après le décès de sa fille Pauline de mucoviscidose en 1997, mais était sortie du silence en 2015 pour la comédie musicale "Résiste", qui remettait au goût du jour les tubes du couple qu'elle formait avec Michel Berger.



Voici les grandes dates de la chanteuse France Gall :



- 1947 : naissance (le 7 octobre) à Paris



- 1965 : remporte le grand prix de l'Eurovision à Naples avec "Poupée de cire, poupée de son", chanson écrire par Serge Gainsbourg



- 1966 : "Les sucettes", chanson au parfum de scandale également écrite par Gainsbourg



- 1974 : la chanson "La déclaration d'amour" marque le début de sa collaboration avec l'auteur-compositeur-interprète Michel Berger



- 1976 : épouse (le 22 juin) Michel Berger avec qui elle aura deux enfants dont Pauline, morte en 1997 d'une mucoviscidose



- 1977 : enchaîne les succès avec "Musique" et "Si maman si"



- 1979 : participe à l'opéra-rock "Starmania" composé par Michel Berger



- 1980 : "Il jouait du piano debout"



- 1984 : "Débranche !"



- 1987 : sortie d'album "Babacar", son plus gros succès avec les titres "Ella, elle l'a", chanson hommage à Ella Fitzgerald



- 1992 : mort brutale de Michel Berger (le 2 août) d'une crise cardiaque



- 1993 : traitée avec succès d'un cancer du sein



- 2000 : dernière apparition sur scène à l'Olympia en duo avec Johnny Hallyday pour interpréter "Quelque chose de Tennessee"



- 2015: création de la comédie musicale "Résiste", un hommage à Michel Berger