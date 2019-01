La chancelière allemande attendue jeudi à Athènes pour une visite officielle

La chancelière allemande, Angela Merkel, effectuera jeudi prochain une visite officielle à Athènes où elle aura une série d’entretiens avec les responsables grecs axés sur les relations bilatérales et d’autres questions d’intérêt commun. Selon l’agence de presse athénienne et macédonienne (ANA-MPA), Mme Merkel rencontrera notamment le Premier ministre, Alexis Tsipras, ajoutant que les deux parties aborderont notamment les relations bilatérales en plus des questions européennes et internationales.



Vendredi, la chancelière allemande s’entretiendra avec le président grec, Prokopios Pavlopoulos, indique la même source.



Le déplacement d'Angela Merkel en Grèce intervient cinq ans après une précédente visite effectuée en avril 2014.