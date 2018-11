La chancelière allemande, Angela Merkel à Marrakech le 10 décembre

La chancelière allemande, Angela Merkel, se rendra le 10 décembre à Marrakech pour participer à la conférence internationale qui devra adopter le pacte mondial sur les migrations, a annoncé vendredi la porte-parole adjointe du gouvernement allemand, Martina Fietz.



L'annonce de la participation de Mme Merkel à la conférence de Marrakech intervient au lendemain de l'approbation par le parlement allemand (Bundestag) à la majorité du pacte des Nations Unies sur les migrations qui vise à réguler les flux de migrants et de réfugiés.



Un total de 372 députés ont voté en faveur de ce pacte, 153 contre et 141 se sont abstenus.



Dans le projet de résolution soumis au parlement allemand, le gouvernement souligne que ce pacte "sert les intérêts de l'Allemagne" et "ne porte aucunement atteinte à la souveraineté nationale" du pays.



Pour dissiper les craintes de certains milieux politiques allemands, le gouvernement allemand a précisé que ce pacte n'a pas de caractère contraignant et permettra de mieux gérer la migration internationale et lutter contre les flux de migrants irréguliers.



Le pacte mondial sur les migrations devra être entériné par la communauté internationale dans la ville ocre avant d'être formalisé par l'Assemblée générale des Nations unies.