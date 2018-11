La chaîne marocaine 2M lance la première plateforme digitale dédiée aux femmes expertes africaines

Conçue et imaginée comme un pont d’échange, africawomenexperts.com se veut une vitrine des compétences féminines et une plateforme d’interaction constructive entre les expertes africaines.



La nouvelle plateforme est "l'expression d'une démarche pionnière ayant pour objectif l’amélioration de la présence des femmes sur la scène médiatique. « Les femmes expertes africaines méritent d’occuper la place qui leur est due dans le débat public et la sphère médiatique", précise Khadija Boujanoui, présidente du Comité Parité et Diversité de 2M.



En effet, le site permet aux journalistes, professionnels des médias, institutions et chercheurs de faire appel à des voix féminines, et ce en puisant dans la base de données mise à leur disposition sur le site. Celle-ci est régulièrement enrichie par des profils éclectiques, regroupant tous les domaines d’expertise et représentants les différents pays africains. L'objectif étant d'œuvrer pour une égalité des chances et une prise de parole équitable dans les médias.



Le site africawomenexperts.com est continuellement alimenté par des articles reprenant l’actualité africaine.



Le Comité Parité de 2M a vu le jour en 2013 à l’initiative de la direction générale. Présidé par Khadija Boujanoui - directrice financière de 2M - il a pour mission d’œuvrer pour la parité femme-homme, de promouvoir la diversité et le respect de la dignité de la personne, ainsi que de lutter contre toute forme de discrimination.



Le Comité a élaboré la « Charte 2M pour la valorisation de l’image de la femme », rendue publique le 8 mars 2014, dans le but de valoriser les compétences féminines, particulièrement dans les domaines économique, social et politique. Le 20 mars 2015, le Comité a organisé une journée d’Étude autour de la thématique « Toutes à la une !», durant laquelle une réflexion autour des avancées réalisées et des dés à venir, a été menée.



Souhaitant contribuer notamment à la mise en valeur de l’expertise féminine dans les médias marocains, le Comité Parité et Diversité a lancé, en mai 2016, la plateforme expertes.ma. Il s’agit d’une base de données numérique et évolutive recensant des expertes dans plus de 200 domaines et mise à la disposition des journalistes, des chercheurs et plus largement, de l’opinion publique afin d’améliorer la présence des femmes expertes dans les médias.



En 2017, le Comité a élargi ses champs de réflexion et d’action en devenant « Le Comité Parité et Diversité», deux valeurs fondamentales qu’il promeut, notamment à travers un cycle de conférence-débats intitulé « Les Débat du Jeudi », organisés tous les 3 mois autour d’un sujet d’actualité en relation avec les valeurs de la Parité et de la Diversité.



Il a également initié « le Trophée Tilila », prix qui récompense la publicité télévisuelle la plus valorisante pour l’image de la femme, avec à la clé, une campagne publicitaire gratuite sur 2M. L’objectif est de sensibiliser les annonceurs et les agences de communication aux valeurs de la parité et à la lutte contre les stéréotypes.