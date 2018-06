La chaine France 24 accusée par la Russie d'infraction à la loi sur les médias

L'autorité de contrôle des médias russes a accusé vendredi la chaîne de télévision française "France 24" d'avoir transgressé la loi russe sur les médias, peu après l'avertissement adressé par le régulateur français à la chaîne russe RT France.



Dans un communiqué, l'agence fédérale Roskomnadzor révèle avoir "identifié une violation de l'article 19.1 de la loi sur les médias de la part de France 24". Elle avertit la chaîne que ses activités risquaient d'être "suspendues sur décision de justice".



"Des informations sur les mesures prises pour mettre fin aux infractions commises" doivent être "au plus vite" transmises à Roskomnadzor, a-t-il souligné. Cet avertissement intervient au lendemain d'une "mise en demeure" du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à la branche française de la chaîne russe RT, contrôlée par le Kremlin.



Accusée par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) de "manquements à l'honnêteté, à la rigueur de l'information et à la diversité des points de vue" dans un sujet sur la Syrie, la chaine a plaidé dans un communiqué "une erreur purement technique, qui a été corrigée".



La RT avait signé dès 2015 avec le CSA une convention qui lui impose des engagements renforcés en matière "d'honnêteté et d'indépendance de l'information".