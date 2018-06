La célèbre styliste américaine Kate Spade s'est suicidée

Une porte-parole de la police de la ville de New York (NYPD) a confirmé le suicide de la styliste américaine sans donner davantage de détails sur ses circonstances exactes.



Initialement journaliste, Kate Spade, née Katherine Brosnahan, avait lancé sa marque en 1993 avec son mari, Andy Spade, cadre dans la publicité.



Elle avait cédé la totalité de ses parts en 2006 et n'était plus associée depuis à la gestion ou à la création au sein de la maison qui portait toujours son nom.



Bien qu'originaire de Kansas City (Missouri), elle incarnait comme peu d'autres le style new-yorkais, mélange de modernité et de classicisme.