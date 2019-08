La cause palestinienne et le conflit israélo-arabe au menu du conseil des ministres arabes des AE

Huit points essentiels sont inscrits à l’ordre du jour de cette réunion, dont le suivi des derniers développements politiques de la cause palestinienne et du conflit israélo-arabe, la mise en oeuvre de l'initiative de paix arabe et les violations israéliennes contre Al-Qods occupée.



Ce conclave examinera également un rapport détaillant les travaux du bureau de boycott d'Israël relevant de la Ligue arabe entre les sessions 151-152 et se penchera sur la question de la sécurité hydrique arabe et la spoliation par Israël des eaux des territoires arabes occupés et du Golan syrien occupé.



A l’ordre du jour de cette réunion, figurent aussi la solidarité avec le Liban, les derniers développements de la situation en Syrie, en Libye et au Yémen, l'occupation par l'Iran des trois Iles émiraties, la violation par les forces turques de la souveraineté de l'Irak, le soutien de la paix et du développement au Soudan, l'appui de la Somalie et des Comores.



Le conseil abordera la résolution politique du conflit frontalier en l'Erythrée et Djibouti, les ingérences iraniennes dans les affaires internes des pays arabes, l'armement israélien et la sécurité et la paix arabes.



Le rapport du Secrétaire général de la Ligue arabe sur les activités du secrétariat général, les mesures d’application des décisions du Conseil entre les sessions 151-152, le rapport semestriel de la Commission de suivi de la mise en œuvre des résolutions et engagements pris lors du Sommet de Tunis et la programmation de la 153ème session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel figurent aussi parmi les sujets qui seront examinés lors de cette réunion.



Les travaux du conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau des représentants permanents se tiendront les 8 et 9 septembre en prélude à la 152è session ordinaire du conseil des ministres arabes.