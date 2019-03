La cause palestinienne au centre des préoccupations de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI (El Malki)

Intervenant à l'ouverture de la 9-ème réunion du comité permanent de la Palestine, issu de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI, M. El Malki a indiqué que l'Union va poursuivre son plaidoyer en faveur des droits du peuple palestinien à l'indépendance, à l'État, au retour à Al-Qods.



Selon un communiqué de la Chambre des représentants, il a indiqué que la tenue des travaux du comité de la Palestine découle de sa place auprès de tous les Marocains, notant à cet égard que la présidence par SM le Roi Mohammed VI du Comité Al Qods, issu de l'OCI, se veut l'illustration de la place politique, historique et spirituelle qu'occupe la cause palestinienne au Maroc.



M. El Malki a également souligné la place centrale accordée à la Palestine aux travaux de l'Union, à l'instar des autres organisations islamiques gouvernementales et non gouvernementales, mettant en avant la volonté du parlement marocain de placer la cause palestinienne à la tête des priorités des membres des institutions législatives dans les pays islamiques et de la défendre au niveau international.



Le président de la Chambre des représentants a indiqué que la ville de Rabat, était et restera le centre des décisions historiques en faveur du peuple palestinien, relevant que la capitale du Royaume a vu la création de l'OCI en 1969, suite à l'incendie de la Mosquée Al-Aqsa, et la résolution du sommet arabe en 1974, consacrant l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) comme représentant légitime et unique du peuple palestinien.



M. El Malki a salué la mise en place au sein de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI d'un comité permanent de la Palestine, qui a pour objectifs de soutenir le peuple palestinien et sa cause légitime, plaider pour mettre fin aux pratiques de l'occupation israélienne et défendre la question palestinienne au niveau international, notant que de par la place qu'elle occupe, cette cause doit être tenue à l'écart des conflits.



Il a, dans ce sens, appelé les dirigeants palestiniens à s'unir et à mettre fin au désaccord entre les différentes composantes de la même patrie et ce, afin de faire face aux plans qui menacent la cause palestinienne.



La 9-ème réunion du comité de la Palestine se tient dans le cadre la 41-ème session du comité exécutif de l'Union parlementaire de l'OCI, tenue du 11 au 14 mars à Rabat, en marge de la 14-ème session de la conférence de l’Union.