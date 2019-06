La capacité de production de l'usine PSA de Kénitra passera de 100.000 véhicules par an au démarrage à 200.000 l’année prochaine (Rémi Cabon)

L’Usine PSA de Kénitra, inaugurée jeudi par le Roi Mohammed VI, aura une capacité de production de 100.000 véhicules par an au démarrage qui sera doublée à 200.000 par an dès l’année prochaine, a affirmé le directeur du site Rémi Cabon.



Dans une déclaration à la presse, le directeur de l’usine PSA a rappelé que le projet de création de ce site a été signé il y a quatre ans, se félicitant du partenariat "exemplaire" entre le groupe PSA et le Maroc.



Il a aussi relevé que le nombre des salariés de l’usine qui est de 800 au démarrage passera à plus de 1600 à la fin de l’année et à 2500 l’année prochaine.



Evoquant le volet formation, M. Cabon a fait savoir que l’usine PSA est lié par un partenariat avec l’ANAPEC pour recruter des salariés sur l’ensemble du Royaume et un autre partenariat avec l’Institut de formation aux métiers de l’industrie automobile.