La cantatrice Jessye Norman, légende de l'opéra, s'est éteinte à 74 ans

a cantatrice américaine Jessye Norman, soprano dont la voix à la fois sombre et majestueuse avait conquis les publics du monde entier, est décédée lundi 30 septembre à New York à 74 ans, des suites d'une septicémie. « C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons la mort de la star internationale de l'opéra Jessye Norman », a indiqué sa famille dans un communiqué transmis par une porte-parole.



« Nous sommes si fiers de ses réussites musicales et de l'inspiration qu'elle a été pour le public dans le monde entier, qui continuera à être une source de joie », a-t-elle ajouté.



La cantatrice devenue icône, qui avait marqué les esprits en France en chantant la Marseillaise en 1989 pour le bicentenaire de la révolution, est décédée d'une septicémie consécutive aux complications d'une blessure à la colonne vertébrale subie en 2015, selon le communiqué.



Les hommages ont commencé à affluer lundi soir. « Le Met pleure Jessye Norman, l'une des plus grandes sopranos des 50 dernières années », a indiqué le grand opéra new-yorkais, où elle s'est produite plus de 80 fois, dans un répertoire allant de Wagner à Poulenc, en passant par Bartok, Schönberg et Strauss. « Elle était l'une des plus grandes artistes à chanter sur notre scène », a souligné le directeur du Met, Peter Gelb. « Son souvenir vivra à jamais. »