La candidature de Bouteflika dans les médias français (vidéos)

L’ambassadeur d’Algérie en France est revenu sur la candidature d’Abdelaziz Bouteflika à la prochaine présidentielle ainsi que sur les manifestations actuelles en Algérie : «C’est lui qui décide, ce n’est pas le système qui le désigne. Il a certainement évalué la situation en Algérie et il a décidé d’être candidat. C’est son choix et sa décision».



Bien entendu il n’a pas sa santé de 20 ans mais il a toute sa tête de 20 ans. Personne ne peut lui imposer quoi que ce soit. Il estime qu’il a encore quelque chose à faire pour ce pays et il veut mener le paquebot algérien jusqu’à bon port».