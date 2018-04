La bourse de Londres abrite la 3ème édition du "Morocco Capital Markets Days"

Organisé par le London Stock Exchange Group et la bourse de Casablanca en coordination avec l’Ambassade du Maroc en Grande-Bretagne, cet évènement se veut une plateforme d’échanges et de rencontres des professionnels de la finance sur les potentialités et les défis à relever par le marché des capitaux au Maroc.



Le programme de cette troisième édition prévoit la présentation d’exposés par des experts marocains et britanniques et des débats sur le marché financier africain et les grandes lignes du plan d’action élaboré par la bourse casablancaise pour libérer le potentiel du marché des capitaux au Royaume.



Baptisé "Ambition 2021", ce plan ambitionne d’insuffler une nouvelle dynamique au marché boursier marocain et contribuer à l'édification d’une place financière plus attractive.



Il décline nouvelle architecture de marché destinée à ériger la bourse de Casablanca en hub financier africain intégré, facilitant l’accès au capital et répondant aux besoins des émetteurs et investisseurs internationaux.



Cette feuille de route, qui mobilise toutes les parties prenantes (autorité de tutelle, régulateurs et professionnels du marché), s’articule autour de 3 axes : une infrastructure de marché performante, un meilleur financement de l’économie marocaine et la consolidation du rayonnement régional de la Place casablancaise.



La mise en œuvre de cette stratégie devra permettre d’asseoir au Maroc une plate-forme boursière intégrée, solide, ouverte, attractive et aux meilleurs standards internationaux.



Le Maroc, qui dispose des atouts compétitifs, offre aux investisseurs en quête de croissance une plateforme compétitive à l’export, une stabilité macroéconomique et politique, l'accès à un marché de plus d'un milliard de consommateurs, des infrastructures aux standards internationaux, un capital humain qualifié, des stratégies sectorielles ambitieuses et un environnement favorable aux affaires.



Actuellement, plus de 200 entreprises marocaines exportent leurs produits vers la Grande-Bretagne et près d'une centaine de compagnies britanniques sont déjà présentes au Maroc (GlaxoSmithKline, Shell, British Airways, Unilever, etc.)