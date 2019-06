La barre des 45°C dépassée pour la première fois en France

Un nouveau record absolu de chaleur a été battu vendredi, pour la première fois en France, avec des températures atteignant 45,8 °C dans la commune de Gallargues-le-Montueux, dans le département du Gard (sud), selon Météo France.



Un premier record avait déjà été battu une première fois, un peu plus tôt, avec 44,3°C dans le Vaucluse (sud).



Selon les prévisionnistes de Météo France, les journées de jeudi et vendredi devaient être les plus chaudes depuis le début, lundi dernier, de l'actuel épisode caniculaire.



Le précédent record de chaleur absolu datait du 12 août 2003. Le mercure avait grimpé alors à 44,1°C à Saint-Christol-lès-Alès et Conqueyrac, dans le Gard.



La canicule qui s’était abattue à cette époque sur la France avait fait près de15.000 morts.



Jeudi, quatre départements du sud de l’hexagone ont été placés en vigilance canicule rouge, soit le niveau de vigilance jamais déclenché dans le pays pour une vague de chaleur. Les départements toujours concernés vendredi par ce niveau d’alerte sont l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse.



Quelque 76 départements restent, de leur côté, toujours placés en vigilance canicule orange avec des températures allant de 34 à 39 ou 40 degrés. .