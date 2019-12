La Turquie réaffirme son "plein soutien" à l’intégrité territoriale du Maroc

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, M. Nasser Bourita a reçu, le 12 décembre 2019, en marge de la commémoration par le Maroc du 50ème anniversaire de la création de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), le Ministre turc des Affaires Etrangères, M. Mevlüt Çavuşoğlu.



"Nous soutenons pleinement l'intégrité territoriale de notre pays frère, le Royaume du Maroc", a dit le ministre turc des Affaires étrangères, dans un point de presse conjoint à l'issue de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.



Déplorant la diffusion par une chaîne de télévision turque d'une interview de la séparatiste Aminatou Haidar, connue pour son hostilité permanente contre l'intégrité territoriale du Maroc. le ministre turc a estimé qu'"il y a eu un malentendu sur une vidéo diffusée par l'une des chaînes de télévision turques, qui a été corrigé, mais la position de la Turquie et de notre gouvernement est très claire +nous soutenons pleinement l'intégrité de notre pays frère le Royaume du Maroc+".



"Nous ne soutenons aucun groupe séparatiste ni aucun agenda, et tout problème devrait bien sûr être résolu pacifiquement. C'est notre position commune et nous continuerons à soutenir non seulement l'intégrité territoriale de notre pays frère le Royaume du Maroc, mais aussi la stabilité et la sécurité pour ce pays très important pour nous, pour le monde musulman et pour cette partie du monde", a ajouté Mevlüt Çavuşoğlu.



Renforcer davantage la coopération



Le Maroc et la Turquie ont convenu par ailleurs de renforcer davantage leurs relations bilatérales dans une série de domaines, notamment économique et commercial.