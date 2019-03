La Turquie plaide pour un partenariat économique avec le Maroc

Lors d’un entretien mercredi avec le président de la chambre des conseillers, Hakim Benchamach, le président de l’assemblée nationale turque a relevé que l’accord de libre-échange bilatéral incite à tirer profit des potentialités et des ressources dont disposent les deux pays.



M. Sentop a mis en avant les liens profonds entre les deux pays et les deux peuples, se déclarant appréciant le niveau de développement qu’a connu le Maroc, "pays jouant un rôle important en Afrique du Nord, le monde islamique et le bassin méditerranéen", indique un communiqué de la chambre.



Il a salué l’initiative de M. Benchamach portant sur le lancement d’un forum parlementaire maroco-turc, comme cadre pour renforcer l’action parlementaire commune, échanger et partager les expériences respectives.



Le responsable turc a également salué le soutien du Maroc aux causes justes de son pays, soulignant que la Turquie ne peut tolérer en aucune façon qu'une partie mène sur son territoire des activités hostiles aux intérêts supérieurs du Maroc.



Concernant la question du sahara marocain, M. Sentop a réitéré le soutien de son pays aux efforts du Royaume et de l’ONU pour trouver un règlement définitif à ce conflit.



Pour sa part, M. Benchamach s’est félicité de la qualité des relations fortes liant les deux pays, formulant l’espoir de voir cette visite donner une nouvelle impulsion au processus de renforcement des relations maroc-turques.



Le président de la chambre des conseillers a appelé les investisseurs turcs à exploiter la position géostratégique des deux pays en vue de rehausser les relations de coopération au niveau de partenariat stratégique exemplaire.



Dans ce sillage, M. Benchamach a proposé le lancement d’un forum parlementaire, en tant que cadre de dialogue permanent et espace d’action commune et mécanisme pour consolider les relations entre le Maroc et la Turquie face à la nouvelle génération de défis d’ordres sécuritaire, économique et écologique.



L'entretien s'est déroulé à l'occasion de la 24ème Conférence de l'Union parlementaire des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique.