La Turquie déterminée à "nettoyer" la Syrie des "terroristes"

La Turquie est déterminée à "nettoyer" le nord de la Syrie des "terroristes" qui menacent sa sécurité, a déclaré lundi son ministre des Affaires étrangères, après l'annonce par les Etats-Unis qu'ils ne s'opposeraient pas à une opération d'Ankara contre une milice kurde.



"Depuis le début de la guerre en Syrie, nous avons soutenu l'intégrité territoriale de la Syrie et nous continuerons de le faire. Nous sommes déterminés à protéger notre (...) sécurité en nettoyant cette région des terroristes", a déclaré Mevlüt Cavusoglu sur Twitter.



Cette déclaration intervient après l'annonce, par la Maison Blanche, que les troupes américaines déployées en Syrie allaient se retirer de certaines zones afin de libérer la voie à une opération turque contre la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG).



Les YPG ont été le fer de lance dans la lutte contre le groupe Etat islamique (EI) avec l'appui des Etats-Unis et d'autres pays occidentaux, comme la France.



Mais la Turquie considère les YPG comme un groupe "terroriste" en raison de leurs liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation kurde qui livre une sanglante guérilla sur le sol turc depuis 1984.



Ankara menace depuis plusieurs mois de lancer une opération d'envergure contre les positions des YPG situées à l'est du fleuve Euphrate afin de créer une "zone de sécurité" séparant les forces kurdes et la frontière turque.



En août, la Turquie et les Etats-Unis étaient parvenus à un accord en vue de la création de cette zone tampon, mais Ankara n'a eu de cesse depuis de dénoncer des retards et "manoeuvres dilatoires" de la part de Washington.



La Turquie est déjà intervenue deux fois en Syrie depuis trois ans. Sa première opération en 2016 visait l'EI et la deuxième les YPG en 2018.