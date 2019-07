La Tunisie table sur un taux de croissance annuelle de 2,3% en 2019 et de 2,6% en 2020

La Tunisie prévoit une croissance annuelle de 2,3% en 2019 et de 2,6% en 2020, selon l'agence de notation internationale Moody's.



La croissance est due à une "relance économique naissante tirée par le tourisme, l'agriculture et le secteur manufacturier", a expliqué dans un communiqué l'agence américaine, tout en attirant toutefois l'attention sur la faiblesse de la solidité financière du pays et sur la hausse du ratio de la dette publique.



Se référant au rapport "Moody's Investors Service", l’agence prévoit également une baisse progressive de l’inflation pour atteindre 6,2% en fin d’année et 5,7% en décembre 2020.



Elle s'attend de même à la réalisation de l'objectif gouvernemental de 3,9 % de déficit cette année, compte tenu du bilan de l’exécution du budget au cours des deux dernières années.



Selon Moody’s, les difficultés de la Tunisie en matière de crédit (négatives B2) incluent la détérioration structurelle de sa solidité budgétaire. L'agence a dans ce sens rappelé que "le ratio d'endettement a fortement augmenté pour atteindre 77% du PIB fin 2018, contre 70,4% en 2017".



"La dynamique des comptes courants a continué de se détériorer en 2018, exacerbant les pressions sur le financement externe et pesant sur la dynamique des réserves de change", a-t-elle encore signalé.



Pour Moody's, "la masse salariale dans le secteur public et les subventions limitent la flexibilité des dépenses du gouvernement sans réduire les projets d'investissement public".



Dans ce sens, elle a estimé que des preuves d’une réduction soutenue des déséquilibres extérieurs et budgétaires, accompagnée d’une stabilisation et des perspectives d’augmentation régulière des réserves de change pourraient soutenir un changement des perspectives de stabilité.



La même source a noté qu'inversement, un déclassement serait probable en cas de retard ou d’augmentation sensible du coût du financement extérieur, éventuellement lié à une mise en oeuvre incomplète du programme de réformes économiques convenu avec le FMI.



En octobre dernier, l’agence de notation américaine avait maintenu inchangée la note de la Tunisie à B2, mais elle avait abaissé les perspectives économiques du pays de "stables" à "négatives".



Elle avait noté que les perspectives négatives de la note de la Tunisie témoignent d'une augmentation des risques de vulnérabilité externe dans un contexte de resserrement des conditions de financement au niveau mondial.