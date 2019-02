La Tunisie table sur un million de touristes français en 2019 (Premier ministre)

Au troisième jour de sa visite en France, M. Chahed s'est félicité des "relations excellentes" qu'entretiennent "avec une bonne dynamique" Paris et Tunis. Il a appelé la France à "s'investir dans cette jeune démocratie tunisienne qui a montré son caractère exceptionnel et unique". "Nous avons besoin de consolider notre développement économique pour répondre aux aspirations de la population en matière de création de richesse, d'emploi", a-t-il ajouté.



Il a estimé que le "doublement des investissements français en Tunisie", qu'Emmanuel Macron avait annoncé lors de sa visite en Tunisie début 2018, était "en bonne voie à l'horizon 2022".



Un autre point positif est, selon lui, le bond de 37% du nombre de touristes français en Tunisie l'an dernier à "plus de 800.000". "Nous allons viser un million de touristes en 2019", a-t-il ajouté.



Les touristes occidentaux avaient déserté la Tunisie après les attentats jihadistes du Bardo et de Sousse en 2015.



Dans un entretien au Figaro jeudi, M. Chahed a précisé que son pays visait neuf millions de touristes étrangers cette année et a estimé que la Tunisie ne devait "pas rester dans le modèle du (voyage) All Inclusive, peu générateur de devises".



Emmanuel Macron et Youssef Chahed ont également évoqué les dossiers sécuritaires de lutte antiterroriste et du conflit en Libye, qui partage une longue frontière avec la Tunisie.



Au cours de sa visite, le Premier ministre tunisien a signé plusieurs accords, notamment une conversion de dettes en programme de développement pour financer un projet d'hôpital, à hauteur de 60 millions d'euros.