La Tunisie s'attend à une récolte record d’huile d’olive de près de 350.000 tonnes en 2019-2020

La Tunisie s'attend à une récolte record d’huile d’olive s’élevant à 350 mille tonnes lors de la campagne 2019-2020, selon le ministère tunisien de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.



Cette production est largement plus que le double de la récolte de la saison écoulée estimée à 140 mille tonnes, a précisé Ezzeddine Chalghef, DG de la production agricole au ministère dans des déclarations à la presse.



Il a rappelé que le meilleur record national de production de l’huile d’olive, réalisé jusque-là, s’est élevé à 340 mille tonnes, en 2015, précisant que la moyenne annuelle de production nationale, durant ces dernières années, était de l’ordre de 180 mille tonnes.



Le gouvernorat de Sfax se place en tête des régions productrices de l’olive et l’huile d’olive avec 17%, suivie par ceux de Mahdia (14%), Sidi Bouzid, Sousse et Kairouan, a-t-il noté.



Il a fait savoir que 20% seulement de la production tunisienne est orientée vers le marché local, alors que le reste est destiné à l’exportation vers 50 destinations internationales, dont le plus grand marché est celui de l’Union Européenne, qui accapare, à lui seul, 70% des exportations tunisiennes.



"Nous tablons sur un total d’exportation à hauteur de 160 mille tonnes, pour cette saison", a-t-il estimé.



La quantité d’huile d’olive exportée par la Tunisie durant la saison 2018/2019, jusqu’à fin septembre, s’est élevée à 148 mille tonnes.



Pour ce qui est de l'huile conditionnée, la Tunisie a exporté 18.700 tonnes d’une valeur de 78 millions d’euros, ainsi que 37.500 tonnes d'huile d'olive biologique, d’une valeur de 132 millions d’euros.



Les oliveraies accaparent une superficie de 1,9 million de hectares, ce qui représente plus d’un tiers des terres agricoles en Tunisie.