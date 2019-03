La Tunisie ferme son espace aérien aux Boeing 737-800 MAX et 900 MAX

Selon le département tunisien du transport, cette décision a été prise suite aux accidents enregistrés récemment par les avions B737 Max et en attendant la détermination de leurs causes directes et la prise des dispositions de sécurité par l'autorité de l'aviation civile du pays du constructeur.



Il a ajouté que cette décision a été prise en tant que mesure préventive, précisant que la flotte nationale exploitée par les compagnies aériennes tunisiennes ne comporte aucun avion de ce type.



La Tunisie fait ainsi partie d’une longue liste de pays refusant désormais le vol de ces avions. L’Union Européenne, les Etats-Unis, l’Australie, le Canada, le Royaume-Uni, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Corée du Sud, et d’autres dizaines de pays à travers le monde ont décidé de clouer tous les Boeing 737 Max sur leurs territoires.