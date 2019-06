La Tunisie et les Etats-Unis tiennent à Washington la 2ème session de leur Commission économique mixte

Au cours de cette session, les deux gouvernements ont réaffirmé leur engagement à étendre les opportunités d’investissement pour les entreprises américaines tout en promouvant le développement social et économique en Tunisie dans le cadre de leur partenariat stratégique, a indiqué le département d’Etat dans un communiqué.



"En soutien de cet engagement, les deux gouvernements ont discuté d’initiatives dans trois secteurs clé, l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique, la fabrication de pointe, le design, l’ingénierie et la construction", a précisé le communiqué.



Avec la participation du secteur privé, les délégations ont également discuté du climat des affaires en Tunisie, des projets prioritaires, et des outils disponibles pour promouvoir le commerce et l’investissement bilatéraux, a-t-on fait savoir, ajoutant que les participants ont aussi anticipé des consultations continues sur les thématiques discutées lors de cette commission mixte.



La délégation tunisienne était conduite par le ministre du Commerce, Omar Behi, alors que la délégation américaine était composée notamment du sous-secrétaire au Commerce international au département du Commerce, Gil Kaplan, ainsi que de la sous-secrétaire principal adjoint au Bureau des Affaires du Proche Orient, l’ambassadeur Joan Polaschik.