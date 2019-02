La Tunisie et le Ghana signent trois conventions de coopération

Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, et la ministre ghanéenne des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale, Shirley Ayorkor Botchwey, ont signé, lundi, à Tunis, trois conventions de coopération couvrant plusieurs domaines, annonce l'agence tunisienne TAP.



Selon la même source, la première convention concerne la mise en place d’un cadre juridique pour les concertations politiques entre les départements des affaires étrangères des deux pays. La deuxième est relative à la création d’une commission mixte tuniso-ghanéenne ; quant à la troisième elle a trait à la coopération bilatérale dans plusieurs domaines dont la santé, l’éducation, et l’agriculture.