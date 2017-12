La Tunisie et la Turquie signent quatre accords de coopération

Le président Erdoğan a entamé mardi une visite d’Etat de deux jours en Tunisie à l’invitation de son homologue tunisien.



Présent à la cérémonie de signature, le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, a fait état de la signature d’un accord de coopération militaire et d’un protocole de coopération en matière de formation militaire qui va permettre aux militaires tunisiens d’effectuer des stages en Turquie.



Le troisième accord prévoit la protection et le renforcement des investissements entre les deux pays, a-t-il dit, notant que cet accord va contribuer à impulser les investissements turcs en Tunisie et à renforcer le partenariat entre les deux pays.



Un mémorandum d’entente a également été signé entre les deux pays en matière de coopération environnementale, précise-t-on.



Dans le même contexte, le chef de la diplomatie tunisienne a annoncé la tenue, en 2018, de la réunion du Conseil de la coopération stratégique tuniso-turque sous le patronage des chefs de gouvernement des deux pays.