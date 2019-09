La Tunisie décroche un siège au sein du Bureau exécutif de l’Organisation Mondiale du Tourisme

La Tunisie a officiellement décroché, mardi, un siège au sein du Bureau exécutif de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) pour quatre ans.



La Tunisie s'est vue attribuée ce siège lors de la 23ème session de l’Assemblée Générale de l’OMT qui se tient du 9 au 13 septembre à Saint-Petersbourg, en Russie, sachant que sur les 11 pays africains candidats, 6 pays dont la Tunisie représenteront le continent africain jusqu’à l’année 2023.



La Tunisie pourra ainsi participer à la prise de décisions et à l’élaboration des stratégies futures de l’organisation, ce qui l’habilitera à promouvoir le tourisme national, l’un des principaux secteurs porteurs du pays.



L’Assemblée générale de l’OMT est la plus grande manifestation de l’industrie touristique mondiale. Elle réunit des représentants de plus de 150 pays et se déroule sous les auspices de l'ONU.



Parmi les principaux sujets qui sont abordés par les participants, figurent les technologies innovantes dans l'industrie du tourisme pour renforcer la durabilité environnementale des destinations touristiques, la formation de personnel professionnel et le développement du tourisme médical et de la santé.