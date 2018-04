La Tunisie accueillera le prochain Sommet arabe (Caïd Essebsi)

Cité par l'agence de presse tunisienne TAP, le président s'est déclaré "réjouit" d’accueillir le prochain Sommet arabe et "honoré" de présider ses travaux qui se dérouleront en Tunisie.



"Convaincue de l'importance de défendre nos causes et notre destin commun et de la nécessité de dynamiser l’action arabe commune, la Tunisie est honorée d’accueillir les assises du 30e Sommet", a ajouté le président tunisien.



Le chef de l'Etat tunisien, qui avait pris part au 29e Sommet arabe, a assuré que son pays travaillera de concert pour faire réussir ce rendez-vous arabe, de manière à promouvoir l’action arabe et répondre aux aspirations et attentes des peuples arabes.



Le président tunisien a formé l’espoir de voir le prochain Sommet constituer une occasion pour raffermir les liens de fraternité et consolider l’action arabe commune.