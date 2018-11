"La Tour Mohammed VI" sera une réalisation dont chaque Marocain pourra être fier (Pdt de la société belge BESIX)

La Tour Mohammed VI fera "rayonner" le Royaume du Maroc et sera une réalisation dont chaque Marocain pourra être fier, a affirmé, jeudi, M. Johan Beerlandt, président du Conseil d'Administration du Groupe BESIX, une des entreprises du consortium en charge de la construction de la future Tour.



Dans une allocution prononcée devant le Roi lors de la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de la Tour Mohammed VI, M. Beerlandt a mis en exergue l'amitié qui lie les deux Royaumes, le Maroc et la Belgique, notant que cette amitié, "nous l’honorons aujourd’hui de la plus belle des manières : en bâtissant ensemble quelque chose de beau, quelque chose de grand".



M. Beerlandt a, en outre, indiqué que son groupe a participé, ces dernières années à plusieurs projets au Maroc, notamment le projet d'expansion du port Tanger Med II, faisant savoir que ces infrastructures portuaires ambitieuses illustrent à la perfection le caractère visionnaire que SM le Roi Mohammed VI insuffle au Royaume du Maroc.



"Dans chacun des projets auxquels BESIX a participé, nous avons été impressionnés par le dynamisme du Royaume et le grand professionnalisme de nos interlocuteurs et de nos partenaires", a relevé M. Beerlandt.



Soulignant l'expertise internationale de BESIX en la matière, notamment la construction de Burj Khalifa de Dubaï, la plus haute tour du monde, M. Beerlandt a affirmé que son groupe met, dans chacun de ses projets, un point d’honneur à écouter ses clients et à trouver des solutions, à respecter les normes les plus élevées en matière de sécurité, de qualité et d’environnement et à respecter ses engagements.