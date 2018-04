La Task Force de la FIFA débarque à Marrakech

Le Comité de candidature Maroc 2026 reçoit en effet la visite des 5 membres de la Task force ainsi que des membres de l'administration de la FIFA pour une inspection de 3 jours, afin d’évaluer la capacité du Maroc à accueillir la Coupe du Monde 2026.



La Task force se rendra, du 17 au 19 avril, dans plusieurs villes du Royaume et visitera des stades, des camps d’entraînement, des emplacements de "Fan Fests" et de centres média, ainsi que d’autres lieux liés à l’organisation de la compétition, selon un communiqué du Comité de candidature Maroc 2026 .



"Grâce aux stratégies du Royaume, pilotées par SM le Roi et concrétisées par tout un peuple, le Maroc est prêt à accueillir les membres de la Task Force de la FIFA au sein de notre terre de football", a déclaré à cette occasion le président du Comité de candidature Maroc 2026, Moulay Hafid Elalamy.



Après un travail considérable, le Maroc est prêt à présenter ses réalisations et sa capacité à honorer ses engagements lors de cette visite, a-t-il ajouté.



Selon M. Elalamy, le Maroc offre à la FIFA un concept novateur et compact, permettant de garantir une efficacité opérationnelle, une profitabilité remarquable et un héritage durable au Maroc et en Afrique.



Les équipes du Comité de candidature s’efforceront de transmettre, tout au long de la semaine, la vision d’une candidature empreinte d’humilité, de passion, de détermination mais surtout une candidature professionnelle et solide, a conclu M. Elalamy, ajoutant la Coupe du Monde au Maroc serait une source de fierté mais également un formidable catalyseur de développement. .



S’étendant sur une superficie de 58 hectares, le grand stade de Marrakech est l'un des plus grands du pays. Il est doté actuellement d’une capacité de 41.245 places, d’un parking de 7500 places, un stade principal de football avec une piste d'athlétisme de six couloirs, 20 issues pour évacuation, et de 31 points de restauration.



Un important lifting de ce complexe omnisports est au programme afin de rapprocher les tribunes du terrain et ainsi augmenter la capacité d'accueil. Un autre stade modulable est prévu dans la région de Tameslouht et va accueillir 46.000 spectateurs.



Rappelons que le groupe de travail chargé de l'évaluation des candidatures pour l'organisation de la Coupe du monde 2026 se compose de 5 membres dont l’ex star du Milan AC, Zvonimir Boban.



Après la ville ocre, la team Fifa se rendra à Agadir, le 17 avril, Tanger, le 18 avril et va clôturer sa tournée à Casablanca, le jeudi 19 avril.

Les résultats seront publiés à la fin de cette tournée mondiale et l'hôte du Mondial-2026 sera désigné le 13 juin pendant le 68e congrès de la FIFA, à la veille du début du Mondial-2018 en Russie.



Le Maroc jouit désormais du soutien des pays de la Ligue Arabe alors que l’Afrique du Sud vient tout juste d’annoncer soutenir la candidature marocaine.