La Tanzanie envisage investir 8,7 millions de dollars dans un projet géothermique dans le sud-ouest du pays

Le gouvernement tanzanien a annoncé son intention d'investir 8,7 millions de dollars (7,7 millions d'euros) dans le projet géothermique de Ngozi, près du lac du même nom, dans la région de Mbeya, au sud-ouest du pays, rapportent des médias locaux.



D'une capacité de 600 MW, cet important projet devra propulser la Tanzanie au second rang des puissances géothermiques africaines, après le Kenya qui reste le leader incontesté avec une capacité opérationnelle de 700 MW de cette ressource renouvelable, peu émettrice en gaz à effet de serre, et dont l'exploitation est de plus en plus rentable en raison des avancées technologiques.



La contribution de la Tanzanie qui entend ainsi valoriser les formidables gisements de la vallée du Grand Rift, d'où est extraite la précieuse énergie utilisée pour produire de l'électricité, ne suffira toutefois pas à elle seule à concrétiser le projet. Lancé par la Tanzania Geothermal Development Company (TGDC), le projet géothermique de Ngozi nécessitera en effet un investissement total de 821 millions de dollars, pas moins de 726 millions d'euros.



Au préalable, les études de faisabilité du projet avaient été financées par le Fonds d'investissement climatique. Une fois le budget bouclé, le chantier se déroulera en deux phases.



Au terme de la première phase, dont l'achèvement est prévu pour 2020, la centrale de Ngozi devrait être en mesure de produire 200 MW. Une cinquantaine de sites exploitables ont déjà été localisés et explorés.



Quant à la deuxième phase, elle comprendra, d'ici 2025, une augmentation de la puissance de 400 MW, ainsi que la construction d'une ligne de transmission de 18 kilomètres entre Ngozi et la ville de Mwakibete. Selon un rapport récent du Tanzania Investment Centre, cité par les médias, Dodoma a lancé plusieurs projets ambitieux -à la fois dans le secteur des énergies renouvelables, mais également dans ceux du pétrole et du gaz- pour un montant global de 14 milliards de dollars (soit 12,4 milliards d'euros).



La Tanzanie dispose d'un potentiel géothermique estimé à 5 000 MW. Répartie entre les régions du Kilimandjaro, d'Arusha, et de Mara dans le nord, celles de Rukwa et de Mbeya au sud, et la vallée du Rufiji à l'est, cette richesse naturelle pourrait un jour permettre à la Tanzanie de figurer dans le top 10 des producteurs mondiaux d'énergie géothermique.