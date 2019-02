La Syrie au centre d'un entretien téléphonique Macron-Poutine

Rendant compte de cet entretien, un communiqué de l’Elysée rapporte que le chef de l'Etat français a fait part à son interlocuteur des priorités de la France, dont «la poursuite à son terme de la lutte contre Daech menée par la coalition internationale et ses alliés sur le terrain, et la lutte contre les groupes terroristes désignés par le Conseil de Sécurité des Nations unies».



Le président Macron a cité également «la protection des civils et l’accès complet, sûr et sans entraves de l’aide humanitaire aux populations civiles» ainsi que la «recherche d'une solution politique négociée, sous l’égide des Nations unies, seule à même de permettre une victoire durable contre Daech, la stabilité et le retour des réfugiés dans leur pays».



Le chef de l’Etat français a insisté «sur les efforts nécessaires pour permettre la réforme constitutionnelle et la tenue d’élections libres et crédibles, sous la supervision des Nations unies».



Le communiqué de l'Elysée indique, à cet égard, que le mécanisme de coordination franco-russe sur la Syrie doit permettre d’avancer dans cette direction, avec l’ensemble des acteurs concernés.



La présidence française précise que la situation en Syrie «reste très dégradée, avec des risques importants pour la sécurité régionale et internationale ».



Le président Poutine a évoqué, pour sa part, les discussions en cours avec l'Iran et la Turquie, affirme l'Elysée qui cite l’Ukraine parmi les sujets abordés par les deux chefs d’Etat sans donner d’autres précisions.