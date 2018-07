La Suède alloue une contribution supplémentaire de 48 millions de dollars à l'UNESCO

La suède a décidé d'allouer une contribution supplémentaire de 48 millions de dollars sur une période de quatre ans à l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, les Sciences et la Culture (UNESCO), indique un communiqué de cette Organisation basée à Paris.



Un accord de coopération stratégique a été signé mardi dans ce sens par la Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, et la Déléguée permanente de la Suède auprès de l'UNESCO, Annika Markovic, fait savoir la même source en précisant que cette enveloppe vient s'ajouter à la contribution ordinaire de ce pays au budget de l'Organisation.



Au total, en ajoutant le soutien apporté à l’UNESCO dans certains pays, la Suède s’est engagée à verser près de 100 millions de dollars de contributions volontaires aux programmes de l’organisation, un niveau jamais atteint précédemment, affirme le communiqué en soulignant que cet accord met l’accent sur des domaines clé telles que l’éducation, la liberté d’expression, la promotion des libertés fondamentales et de la diversité des expressions culturelles.



Cet accord est sans précédent en ce sens qu'il accorde au secteur de l'éducation de l'UNESCO l'équivalent de 35 millions de dollars sur plusieurs années, utilisables de manière flexible, pour atteindre les résultats fixés par le Programme et budget de l'UNESCO 2018-2021 et renforcer par conséquent la contribution de l'Organisation à l'Agenda 2030, poursuit le communiqué.



Le soutien de la Suède à l'action de l'UNESCO témoigne d'une confiance importante dans le travail de l'Organisation et vise à créer un précédent pour les autres donateurs, poursuit la même source.



«Dans les périodes difficiles, il ne convient pas seulement de protéger les droits humains, mais aussi de les promouvoir activement», a déclaré l'ambassadrice de Suède lors de la cérémonie de signature de l’accord en soulignant que l'UNESCO "est une voix influente sur la scène internationale en matière de droits de l'homme dans ses domaines de compétence».



«Je suis profondément reconnaissante à la Suède pour son soutien exceptionnel et la confiance significative qu'elle témoigne à l'Organisation», a déclaré pour sa part la Directrice générale de l'UNESCO en se réjouissant que ce soutien vienne "couronner une évaluation constructive et positive et marque un niveau de confiance élevée de la Suède envers l’UNESCO».



Cette nouvelle contribution extrabudgétaire de la Suède fait suite à la récente évaluation organisationnelle de l'UNESCO, qui montre l'importance et la pertinence de la fonction normative de l'Organisation et reconnaît le caractère unique de son mandat, conclut le communiqué.