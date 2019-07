La Russie souhaite rétablir des relations à part entière avec l’Union européenne (Poutine)

La Russie souhaite rétablir des relations à part entière avec l'Union européenne au nom du maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité, a affirmé jeudi le président russe Vladimir Poutine.



« Nous souhaitons rétablir des relations à part entière entre la Russie et l’UE, maintenir la paix, la sécurité et la stabilité sur notre continent commun. Nous sommes prêts pour des relations constructives avec toutes les forces politiques européennes », a indiqué le chef d’État dans un entretien relayé par les médias russes.



Il a, par ailleurs, fermement rejeté toutes les accusations d’ingérence de Moscou dans les processus électoraux de l’UE, ajoutant que la propagation de cette idée est destinée à « masquer les résultats peu concluants de certaines forces politiques lors des élections au Parlement européen ».



Le président russe a souligné que pour vaincre les tensions entre la Russie et l’Europe, il est nécessaire d’abandonner les « concepts obsolètes de la guerre froide et de la logique du blocage ».



« Nous sommes toujours disposés à collaborer avec nos partenaires occidentaux pour faire face aux véritables défis et menaces à la sécurité, notamment le terrorisme international, le trafic de drogue et la cybercriminalité » a conclu le chef d’État russe.