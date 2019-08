La Russie répondra à la menace de déploiement de missiles américains dans la région de l’Asie-Pacifique (Serguei Ryabkov)

La Russie prendra les mesures nécessaires pour contrer les menaces qui pourraient découler du déploiement de missiles américains dans la région de l'Asie-Pacifique, a affirmé lundi le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Ryabkov.



"Nous analyserons très attentivement la situation et nos mesures d’intervention seront conçues de manière à contrer les menaces" qui pourraient se poser à la Russie, a indiqué le diplomate lors d’un point de presse.



Il a, par ailleurs, souligné que la fin du Traité sur l’élimination des missiles nucléaires à portée courte et intermédiaire (INF) dépend de Washington, notant que Moscou s’est toujours employé pour la préservation de ce traité.



"Les Etats-Unis ont achevé la procédure de retrait du traité. Entre-temps, la Russie a jusqu’au dernier moment préconisé sa préservation. Il est absolument faux de dire que nous partageons la responsabilité de la fin du traité INF", a relevé M. Ryabkov.



Notant que la fin de ce traité porte "un coup sévère" au système de maitrise des armements conçu depuis des décennies, M. Ryabkov a estimé que les conséquences négatives de la disparition du traité INF pour "l’ensemble de l’architecture de sécurité et de stabilité internationale sont inévitables".



Le président américain, Donald Trump, a annoncé le 2 février dernier le retrait des Etats-Unis du traité "INF" qui abolit l’usage des missiles d’une portée de 500 à 5000 km, avant que la Russie annonce, le 3 février, son retrait du même accord.