La Russie et les États-Unis tiendront quatre réunions sur la réduction des armes stratégiques

La Russie et les États-Unis tiendront quatre réunions dans le cadre de la Commission du traité de réduction des armes stratégiques START 3 jusqu'en 2021, a déclaré jeudi le vice-ministre des Affaires étrangères russe, Serguei Ryabkov.



Le diplomate a souligné lors d’une conférence de presse la nécessité de résoudre les problèmes d’extension du traité en question durant 2019, avant la campagne électorale aux États-Unis, qui risque de « compliquer le processus ».



« L’année prochaine aux États-Unis sera une année de lutte préélectorale. Selon la tradition, lorsque la course électorale est en cours dans ce pays, le gouvernement sortant ne prend pas des décisions de grande portée concernant la sécurité nationale », a relevé le diplomate.



Le vice-ministre des Affaires étrangères russe a réitéré la disposition de son pays à œuvrer pour le renouvellement du traité START.



Le Traité START a été signé sous sa première mouture en 1991 entre les présidents George Bush et Mikhail Gorbatchev, puis renouvelé en 1993 sous sa deuxième version. Les deux pays ont décidé de signer en 2010 une nouvelle forme de l’accord appelée New START entérinée par les présidents Dmitri Medvedev et Barack Obama.