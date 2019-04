La Russie et le Maroc avancent ensemble d’un pas sûr dans le cadre de leur partenariat stratégique (Mikhail Bogdanov)

La Russie et le Maroc partagent des liens historiques solides et avancent ensemble d’un pas sûr dans le cadre du partenariat stratégique scellé entre les deux pays en mars 2016, a affirmé mardi à Moscou, le vice-ministre russe des Affaires étrangères et représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l’Afrique, Mikhail Bogdanov.



“Nous entretenons des liens historiques forts et nous avançons ensemble d’un pas sûr dans le cadre de notre partenariat stratégique en vue de renforcer la coopération fructueuse entre nos deux pays”, a souligné le responsable russe dans une déclaration à la MAP à l’issue d’un entretien avec le vice-président de l’Organisation de la solidarité des peuples afro-asiatiques, Talaâ Saoudi Atlassi.



M. Bogdanov a souligné que cette rencontre a été l’occasion d’aborder plusieurs sujets revêtant un intérêt commun pour les deux pays, outre des questions d’actualité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord notamment la question du Sahara marocain.



Le vice-ministre des Affaires étrangères russe a réitéré, à cette occasion, la position historique de la Russie en faveur d’une solution consensuelle rapide à ce différend.



Le responsable a, en outre, indiqué que la Russie et le Maroc ont convenu de renforcer et de poursuivre le dialogue bilatéral au service des intérêts communs sur des sujets comme la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme et la création d’opportunités de développement socio-économique dans la région.



M. Atlassi, également président de la Commission marocaine de la Paix et de la Solidarité, a de son côté relevé que cette rencontre a permis de souligner le rôle “positif” de la Russie dans la recherche d’une “solution consensuelle, durable et réaliste” à la question du Sahara marocain.



Il a souligné que les entretiens ont porté sur les relations solides entre le Maroc et la Russie et la volonté des deux pays sous le leadership du Roi Mohammed VI et du président Vladimir Poutine de les renforcer davantage au service des deux peuples.



Cette rencontre s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur du Maroc en Russie, Abdelkader Lecheheb, et de plusieurs diplomates russes.