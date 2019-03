La Russie aidera les États-Unis à envoyer des astronautes américains dans l’espace

La Russie est prête à soutenir les États-Unis en prévoyant d'intégrer des astronautes américains dans ses expéditions vers la Station spatiale internationale (ISS), a déclaré mardi le directeur de l’Agence spatiale russe Roscosmos, Dmitri Rogozin.



« Nous sommes prêts à soutenir les partenaires américains en cas de retard dans les essais de leur nouvelle fusée spatiale habitée. Nous sommes d’accord avec la proposition de la NASA d’utiliser des fusées russes et américaines pour l’acheminement des équipages internationaux vers l’ISS », a indiqué le responsable russe. Il a souligné qu’il était possible d’envoyer des astronautes de la NASA dans des fusées russes même après l’achèvement du contrat actuel en 2019, relevant que plusieurs ententes avaient été conclues et résiliées entre les deux agences spatiales dans le passé, « mais la volonté commune est de travailler ensemble sur l’ISS ».



Après la cessation de ses vols habités en 2011, la NASA a opté pour un partenariat avec Roscosmos afin d’obtenir des sièges sur ses navettes spatiales et ainsi pouvoir envoyer ses astronautes vers l’ISS.



L’Agence spatiale américaine avait souligné le caractère déterminant du partenariat avec Roscosmos car l’absence d’équipage américain à l’ISS « affaiblirait le travail sur la station spatiale internationale jusqu’à un état inopérable ».