La Royal Air Maroc scelle un partenariat avec la compagnie russe S7 Airlines

Ce partenariat entre les deux compagnies permettra notamment à la RAM d'augmenter ses vols en direction de l'Afrique et les destinations américaines via la Russie. Des liaisons qui seront assurées à partir de Domodedovo, l'une des deux plateformes aéroportuaires de la compagnie russe S7 Airlines à Moscou. Un aéroport qui s'adjuge 58 pc du trafic aérien pour les vols intérieurs en Russie.



A rappeler que la RAM a remporté l'année dernière le prix de la meilleure compagnie aérienne africaine pour l'année 2017, décerné par Skytrax, un organisme réputé mondialement pour ses enquêtes sérieuses, scientifiques et objectives dans le secteur du transport aérien.



A noter aussi que depuis 2005, la compagnie Sibir Airlines a été rebaptisé ''S7 Airlines''. De ses deux principales plateformes aéroportuaires à Moscou (Domodedovo) et Novosibirsk (Tolmachevo), S7 dessert le plus grand réseau de ligne intérieure en Russie, mais aussi des vols réguliers vers les pays de la CEI, d'Europe et du Proche-Orient. Elle est la troisième compagnie aérienne de Russie, derrière Aeroflot et Rossiya.