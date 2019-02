La Reine Dona Letizia d'Espagne et la Princesse Lalla Meryem visitent l’École de la Seconde chance à Salé

A cette occasion, la Directrice exécutive de l'ONDE, Lamia Bazir, a fait un exposé devant la Reine Dona Letizia d'Espagne et la Princesse Lalla Meryem sur les mesures étatiques visant l'amélioration de l'accès à l'éducation pour les enfants non scolarisés. Des explications ont été également fournies sur les programmes d'éducation non formelle et de l’École de la Seconde chance, en tant que mécanisme de réinsertion des enfants non scolarisés, laquelle école sera promue dans le cadre de l'initiative "Villes sans enfants en situation de rue".



La Reine Dona Letizia d'Espagne et la Princesse Lalla Meryem ont ensuite effectué une tournée dans les salles d'enseignement et d'apprentissage des métiers, puis ont échangé avec les enfants dans les ateliers éducatifs, pratiques et artistiques. La Reine et Son Altesse Royale ont également pris connaissance de l'expérience de jeunes ayant réussi leur parcours entrepreneurial ou professionnel grâce aux programmes d'éducation non formelle de l'école.



A l'issue de cette visite, la Reine Dona Letizia d'Espagne et la Princesse Lalla Meryem ont assisté à une prestation artistique des enfants au niveau du cirque (Shems'Y) avant de poser pour une photo-souvenir avec les enfants de l'école.