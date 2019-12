La RAM transporteur officiel de la Biennale africaine de la photographie de Bamako

La 12e édition de la Biennale africaine de la photographie de Bamako, dont la compagnie aérienne marocaine Royal Air Maroc (RAM) est le transporteur officiel, s'est ouverte samedi dans la capitale malienne sous la présidence du Chef de l'Etat, Ibrahim Boubacar Keita.



Manifestation de grande envergure pour la promotion de l’art de la photographie en Afrique, la Biennale africaine de la photographie constitue une plateforme unique de visibilité pour les photographes du continent. Elle expose aux publics malien, africain et international les talents des professionnels de la photographie qui occupent une place prépondérante dans les arts contemporains.



Cet évènement, qui se poursuivra jusqu’au 31 janvier prochain, contribue ainsi à l’émergence des photographes africains en étant un moteur de création, d’espoirs et de réalisation du rêve, pour nombre d’entre eux, d’être reconnus et célèbres dans le monde des arts contemporains, selon les organisateurs.



S’exprimant à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc à Bamako, Hassan Naciri a indiqué que cet évenement présente davantage d’expressions photographiques et favorise les échanges en faisant la part belle aux photographes africains et particulièrement aux talents émergents.



Et d’ajouter que le sponsoring de Royal Air Maroc de cette manifestation cadre parfaitement avec la politique volontariste conduite par le Roi Mohammed VI, en faveur de l’émergence et du développement de l’Afrique qui passe naturellement par la préservation et la valorisation des patrimoines culturels ainsi que la promotion de la création artistique.



Le Mali reçoit des vols réguliers de la RAM depuis plus de 30 ans et la compagnie occupe la place de deuxième opérateur aérien dans le pays, s’est réjoui M. Naciri, notant que c'est dans le cadre de sa responsabilité sociale que la RAM a recruté des hôtesses et des stewards maliens qui sont opérationnels aujourd’hui sur tout le réseau international de la compagnie.



Outre la Biennale de la photographie de Bamako, la RAM est transporteur officiel d'autres grandes manifestations culturelles et artistiques en Afrique telles le FESPACO du Burkina Faso, le Marché de l’art du spectacle d’Abidjan, le festival de cinéma "Ecrans Noirs " de Yaoundé et la Biennale de l’art Contemporain de Dakar (Dak’Art), a-t-il rappelé.



Après la 10ème et la 11ème édition, dont les thématiques sont respectivement « telling time » et « Afrotopia », la 12ème édition de la Biennale africaine de la photographie a pour thème " Courants de conscience".



Fondée en 1994, la biennale de Bamako est la première et principale plateforme internationale incontournable de révélation et de visibilité pour les photographes et les vidéastes de l’Afrique et de ses diasporas.



Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle de découvrir la richesse et la diversité de la création photographique sur le continent, des images de l’autre, proche ou lointain.