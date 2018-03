La Qatar National Bank souhaite conquérir de nouveaux marchés étrangers

La Qatar National Bank, la plus grande banque du Moyen-Orient, a annoncé, lundi, son intention de porter à 49% les parts susceptibles d'être détenues par des investisseurs étrangers, contre 25% actuellement.



"Le Groupe QNB a l'intention de recommander à l'Assemblée générale extraordinaire de la Banque d'approuver l'augmentation du pourcentage de participation non qatari dans le capital de la société à 49% au lieu de 25%", lit-on dans un communiqué.



Cette initiative sera proposée à une Assemblée générale extraordinaire, indique la banque, ajoutant qu'elle annoncerait "en temps voulu" la date de cette Assemblée.



Parmi les actionnaires actuels figure la Qatar Investment Authority (fonds souverain de l'émirat gazier), qui détient des participations importantes dans des biens immobiliers à Londres et qui a des participations dans diverses sociétés, dont le groupe automobile allemand Volkswagen.