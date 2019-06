La Présidente de "Women In Africa" plaide à Marrakech en faveur d'une confiance "appuyée" à l'égard des femmes

Intervenant à l'ouverture des travaux de la 3ème édition du Sommet annuel "Women In Africa", initié sous le thème "Comment les femmes africaines engagent le monde et créent un nouveau paradigme ?", Mme Abiola a relevé la nécessité de la réhabilitation des femmes africaines en vue de contribuer au développement intégré du Continent et de garantir un avenir meilleur et prospère pour les populations locales.



Mettant en exergue le grand potentiel et les compétences dont jouissent les femmes du Continent, elle a insisté sur l'obligation de reconnaître le pouvoir dont dispose la gent féminine, qui déborde d'idées et d'énergie, ainsi que leur engagement infaillible en vue d'être de véritables acteurs agissants pour une Afrique plus unie et plus développée.



Mme Abiola a, en outre, indiqué que le leadership des femmes africaines, qui n'est plus à démontrer, a permis de changer positivement la donne au niveau du Continent, à la faveur de leur capacité de résilience, de leur détermination et de leur vision solidaire en vue de donner plus de rayonnement à l'Afrique et lui permettre d'avoir un impact sur l'avenir du monde.



Elle a ajouté que la construction de l'Afrique de demain demeure incontestablement tributaire de la libération des énergies de ces femmes, de l'appui à leur accès aux postes de décisions pour contribuer à un développement durable et plus équitable au sein de leurs sociétés en particulier, et du Continent en général.



Dans ce sens, elle a soutenu que cette mission doit être menée selon une approche participative, ayant pour fondement un véritable partenariat en vue d'assurer l'émergence d'un Continent africain plus prospère et maître de son destin, et de donner à l'Afrique le leadership qu'elle mérite pour son propre avenir, notamment économique.



Mme Abiola n'a pas manqué d'exprimer ses vifs remerciements au Maroc, terre de rencontres et de partage, pour l'accueil du sommet de "Women In Africa" pour la 3ème année consécutive, tout en saluant les efforts soutenus du Royaume en vue de consolider l'action de cette plateforme internationale afin de réaliser un développement durable basé sur la coopération fructueuse et l'échange des expériences et des expertises.



De son côté, la Représentante d'ONU-Femmes en République Démocratique du Congo, Mme Awa Ndiaye Seck (Sénégal), s'est félicitée de l'enthousiasme qui anime les femmes africaines pour contribuer à l'émancipation de leur Continent, notant que nombre d'entre elles ont joué un rôle majeur au sein de leurs sociétés en vue de mettre un terme à des actes nuisibles à leurs droits et attentatoires à leur dignité humaine, et d'assurer un essor socio-économique bénéfique à l'ensemble des communautés africaines.



Soulignant l'importance du mouvement féminin en Afrique, Mme Seck a appelé à la fédération des efforts pour la lutte contre la "fragmentation" de ce mouvement au niveau du Continent, et au renforcement de la solidarité panafricaine à travers "WIA Initiative", insistant sur la nécessité de capitaliser sur ce genre d'actions pour permettre à ces femmes de révéler leur véritable potentiel dans tous les domaines et secteurs d'activité.