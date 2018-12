La Pologne et le Danemark conviennent de construire un gazoduc sous la mer Baltique

L'opérateur polonais des gazoducs GAZ-SYSTEM et le danois Danish Energinet SOV ont annoncé vendredi avoir conclu cet accord prévoyant la mise en service de tous les éléments des nouvelles installations d’ici au 1er octobre 2022, pour une capacité de transfert annuel de 10 milliards de mètres cubes de gaz.



Selon le projet commun, le Baltic Pipe, d’une longueur de 900 kilomètres, permettra de pomper du gaz vers la Pologne via le territoire danois d’ici 2022, lorsque le contrat en vigueur entre Varsovie et le russe Gazprom sera venu à terme.



La Pologne a signé en novembre son deuxième accord sur les livraisons, sur 24 ans, de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance des États-Unis, afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie.