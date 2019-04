La Palestine veut s’inspirer de l'expérience marocaine dans les domaines législatif et juridique

La présidente de l’instance de la fatwa et de la législation en Palestine, Imane Abdelhamid, a indiqué, lundi à Rabat, que la visite initiée au Maroc au profit de plusieurs responsables palestiniens a pour objectif de s’inspirer des bonnes pratiques du Royaume dans les domaines du contrôle de l’action gouvernementale, de l’encadrement de l’action législative, de l’élaboration des avis juridiques et de la publication du Bulletin officiel.



Mme Abdelhamid, qui a rang de ministre dans le gouvernement palestinien, a dit "beaucoup attendre" de ce voyage d’étude qu’elle effectue au Maroc à la tête d’une délégation de plusieurs institutions palestiniennes, pour le renforcement des capacités de l’instance de la fatwa et de la législation et pour assurer la complémentarité entre les différents organes du système législatif palestinien.



Intervenant lors de la réunion inaugurale de ce voyage d’étude, elle a fait observer que la situation délicate que traverse la cause palestinienne, à cause des agressions israéliennes, exige un meilleur rendement et une modernisation des institutions pour l’édification d’un Etat indépendant.



De son côté, le Secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, a souligné que les liens de fraternité, d’amitié et de coopération unissant la Palestine et le Maroc trouvent leur expression dans plusieurs initiatives et positions de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, et du peuple marocain en faveur de la ville sainte et de la cause palestinienne considérée comme une cause sacrée par le Royaume et par l’ensemble de la oumma arabo-islamique.



Il s’est dit heureux de voir les responsables palestiniens choisir le Maroc comme pays d’accueil de ce voyage d’étude en vue de renforcer leurs capacités et partager les expériences dans le domaine législatif et juridique, exprimant la détermination du Secrétariat général du gouvernement à mettre sa riche expérience au service des institutions et des responsables palestiniens, de manière à renforcer la coopération d’amitié et de fraternité entre les deux pays.



M. Hajoui a rappelé à cette occasion les nobles positions de SM le Roi, Président du Comité Al Qods, en faveur de la ville sainte en vue de préserver son cachet arabo-islamique et son statut religieux et politique.



Pour sa part, l’ambassadeur de Palestine à Rabat, Jamal Choubki, s’est félicité de l’appui constant apporté par le Maroc à la question palestinienne, saluant, dans une déclaration à la MAP, l’expérience pionnière du Royaume dans le domaine législatif et l’accélération du rythme des réformes engagées dans les secteurs économique, social et juridique.



Il a ajouté que ce voyage vise à faire bénéficier les institutions et les responsables palestiniens de l’expérience marocaine, surtout en matière de séparation des pouvoirs, notamment à travers les différents ateliers au programme de cette visite sur les multiples volets de l’action du Secrétariat général du gouvernement.



Un représentant de la délégation de la Commission européenne à Rabat a fait savoir, quant à lui, que ce voyage s’inscrit dans le cadre des efforts de l’UE et d’autres partenaires pour contribuer à l’édification de l’Etat palestinien et renforcer les capacités de la police et de la justice de la Palestine.