La Palestine appelle à mettre un terme à la politique de colonisation israélienne dans Al-Qods-Est

La Palestine appelle la Ligue arabe, les pays arabo-musulmans et les organisations internationales dont l'UNESCO à intervenir en urgence pour mettre un terme à la politique de colonisation israélienne dans le quartier de Silouane à Al-Qods-Est, indique le porte-parole du gouvernement palestinien, Youssef Mahmoud.



Plusieurs logements à Silouane risquent la démolition et l'effondrement à cause des fouilles que mènent les autorités de l'occupation israéliennes dans ce quartier arabe, souligne le porte-parole du gouvernement palestinien dans un communiqué.



Les autorités israéliennes visent à travers ces fouilles à réduire la présence arabe à Al-Qods-Est et à changer la démographie et l'identité de la Ville Sainte, a-t-il expliqué, ajoutant que la résistance des Palestiniens à cette politique de colonisation requiert un soutien continu de la part des gouvernements arabo-musulmans et de la communauté internationale.