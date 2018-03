La Nouvelle-Calédonie votera pour son indépendance le 4 novembre

Adopté en 1998, l'accord de Nouméa prévoit l'organisation avant novembre 2018 d'un référendum sur l'accession de cet archipel, français depuis 1853, à sa pleine souveraineté.



Le mois dernier, le chef du gouvernement français Edouard Philippe s'est rendu sur l'archipel où il est resté 4 jours et a rencontré l'ensemble des responsables politiques des trois provinces, pour préparer le terrain en vue de ce scrutin.



Ce référendum sur l'accès à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie est l'aboutissement d'un processus de trente ans après les accords de Matignon, signés en 1988 et qui ont fait suite à quatre ans d'affrontements meurtriers entre indépendantistes Kanak et loyalistes Caldoches.



En 1998, l'accord de Nouméa a instauré une décolonisation progressive, débouchant sur une consultation sur l'indépendance.