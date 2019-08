La Norvège condamne "fermement" l'attaque contre une mosquée près d'Oslo

La Norvège condamne "fermement" l'attaque perpétrée samedi contre une mosquée à Bærum, près de la capitale norvégienne Oslo, a déclaré le ministre norvégien de la Justice et de l'Immigration, Jøran Kallmyr.



"Nous condamnons fermement l'attaque perpétrée samedi contre la mosquée de Bærum. La police fait maintenant tout ce qui est en son pouvoir pour que les musulmans puissent célébrer leur fête en toute sécurité dimanche", a indiqué M. Kallmyr dans un communiqué.



Plus tôt dans la journée de samedi, un jeune Norvégien a ouvert le feu dans une mosquée près d'Oslo, faisant un blessé léger, avant d'être arrêté. La police a découvert, quelques heures plus tard, le corps d'une de ses parentes dans une maison près du lieu de la fusillade.



"Je tiens à exprimer mes condoléances aux proches après le meurtre de samedi à Bærum et à ceux qui se trouvaient à la mosquée lors de l'attaque dramatique", a dit M. Kallmyr.



Le ministre a ajouté qu'"une attaque contre la religion, que ce soit dans une mosquée, une synagogue ou une église, nous la condamnons fermement".



Le district de police d'Oslo a déjà annoncé son intention de prendre des mesures de sécurité supplémentaires dimanche, en augmentant notamment ses effectifs.



"Je présume maintenant que la police prendra les mesures nécessaires pour que tous les musulmans de Norvège célèbrent leur fête dans la paix et la sécurité", a assuré le ministre, soulignant que "c'est une partie importante de notre démocratie et de nos valeurs que nos citoyens soient autorisés à pratiquer leur religion et à assister à des fêtes religieuses importantes".



"J'exhorte donc les musulmans à ne pas se laisser intimider, et ce en participant à la célébration de l'Aïd Al-Adha. La police norvégienne fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer votre sécurité pendant la célébration", a-t-il assuré.