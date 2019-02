La NBA et la FIBA vont lancer un championnat professionnel en Afrique

La Ligue nord-américaine de basket (NBA) et la Fédération internationale de basket (FIBA) ont annoncé samedi qu'elles allaient lancer en 2020 un championnat professionnel en Afrique, opposant douze clubs.



Baptisée Ligue africaine de basket, ou BAL selon l'acronyme anglais, ce championnat débutera en janvier 2020 et marquera la première participation de la NBA à un championnat hors d'Amérique du Nord.



"Ce championnat est une étape supplémentaire importante pour la poursuite du développement du basket en Afrique", a déclaré le patron de la NBA Adam Silver, à la veille du All Star Game organisé dimanche à Charlotte (Caroline du Nord).



"En connection avec nos autres projets en Afrique, il montre notre volonté d'utiliser le basket comme moteur économique afin de créer de nouvelles opportunités dans le sport, les médias et la technologie à travers l'Afrique", a-t-il poursuivi.



La NBA et la FIBA ont prévu d'organiser des qualifications pour identifier les douze équipes qui prendront part à ce championnat.



Elles ont précisé qu'un pays ne pourra pas être représenté par plus de deux équipes.



"C'est une énorme joie de voir que notre partenariat avec la NBA entre dans des territoires nouveaux, alors que nous travaillons ensemble pour la première fois afin d'exploiter au maximum le potentiel du basket professionnel en Afrique", a souligné le secrétaire général de la FIBA, Andreas Zagklis.