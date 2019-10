La Mosquée Al Aqsa envahie par des centaines de colons

Des centaines de colons extrémistes ont envahi, dans la nuit du lundi au mardi, la Mosquée Al Aqsa, pour accomplir des rituels religieux sous des mesures sécuritaires sévères, imposées par les forces d'occupation israélienne.



Ce matin, des centaines de colons extrémistes, menées par le ministre israélien de l’Agriculture Uri Ariel et l’extrémiste Yehuda Glick, ont effectué des incursions via la porte des Maghrébins, pour commémorer la fête juive "Al Ghofrane", et agressé des Palestiniens à Bab Arrahma, a indiqué l'agence de presse palestinienne WAFA. D’autre part, les comités populaires palestiniens ont appelé, dans un communiqué, à défendre la Mosquée Al-Aqsa contre les colons qui pourraient envahir ce lieu saint lors des fêtes juives qui se poursuivent durant deux jours.



Selon le gouvernement palestinien, les agissements du gouvernement de l'occupation et des colons extrémistes dans la mosquée Al-Aqsa sont des agressions dangereuses et sans précédent contre la ville d'Al-Qods et les lieux saints musulmans.