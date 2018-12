La Mexicaine Vanessa Ponce de Leon couronnée "Miss Univers" 2018

Miss Mexique a devancé Miss Thaïlande, première dauphine, ainsi que Miss Biélorussie et Miss Ouganda, lors d'une cérémonie organisée à Sanya, en Chine. La Française Maëva Coucke est arrivée dans le top 12.



Diplômée en business international, la jeune femme de 26 ans s'est vue remettre sa couronne par sa prédécesseure, Manushi Chhillar, pour son plus grand bonheur et avec le sourire aux lèvres.



Arrivée en deuxième position avec les votes du public, la Mexicaine a su convaincre le jury composé de 13 personnalités. C'est la première fois que le Mexique remporte le titre de Miss Monde.