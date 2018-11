La Marocaine Malika El Hajjaji lauréate du prix "Mère arabe modèle" décerné par l'Union arabe des anciens combattants et victimes de guerre

La Marocaine Malika El Hajjaji a remporté le prix de "Mère arabe modèle" décerné par l'Union arabe des anciens combattants et victimes de guerre, affiliée à la Ligue des Etats arabes.



Veuve d'un ancien résistant, Mme El Hajjaji s'est vue remettre ce trophée à l'occasion de la tenue à Abou Dhabi (11-13 novembre) de la 27è session de l'Assemblée générale et du conseil d'administration de l'Union, en reconnaissance pour les rôles qu'elle a joués lors de la période de la lutte nationale pour l'indépendance et pour les efforts qu'elle déploie afin d'inculquer aux générations montantes les valeurs d'amour de la patrie et d'abnégation.



Ce titre a été remis à Mme El Hajjaji sur proposition du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération. Elle était en compétition avec deux candidates du Sultanat d'Oman et de la Jordanie.



L'Union arabe des anciens combattants et victimes de guerre avait décerné, en 2015, le titre "Mère arabe modèle" à la Marocaine Ghita Allouch, veuve de l'ancien résistant Feu Abbas Lamsaadi.



Créée en 1960 et basée au Caire, l'Union arabe des anciens combattants et victimes de guerre a pour mission d'œuvrer pour la consolidation des liens entre les associations, établissements et organisations membres de l'Union. Elle est membre de la Fédération mondiale des anciens combattants.