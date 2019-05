La Marine française saisit 5 tonnes de résine de cannabis dans l'océan Indien

Lors du contrôle de trois boutres suspects, la frégate de surveillance française "Floréal" a saisi plus de 5 tonnes de résine de cannabis, ainsi que quelque 5 kg de méthamphétamine et 1,3 kg d'héroïne.



Depuis début 2019, dans le cadre de cette mission, la Marine française a saisi dans la zone plus de 7,5 tonnes de cannabis, 668 kg d’héroïne et 5,7 kg de méthamphétamine.



La Task Force 150, un des trois piliers d'une coalition navale sous commandement américain, a pour mission de lutter contre le terrorisme international et les trafics illicites qui le financent en Mer rouge et dans une grande partie de l'océan Indien.